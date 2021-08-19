台股今(19日)重挫450點，跌破18日的低點16418點，收在16375點，外資及陸資賣超金額高達501.47億元，各類股全面下挫，外資繼日前看衰記憶體族群後，現又下修面板雙虎友達、群創目標價，有網友在PTT股板留言，外資「唱衰繼記憶體 被動元件 面板之後 下一個換誰?」，還有網友形容「像瘋狗一樣亂咬」，不過，也有網友認為外資是在吃貨，「真的有那麼慘嗎？」

日前有美系外資出具報告，以「記憶體寒冬來臨」為題，表示DRAM景氣將從高峰反轉，並調降旺宏、華邦電、南亞科的目標價，還引發旺宏董事長吳敏求轟該份報告「沒有知識」，近日又下修友達、群創目標價至23.5元、23元，認為隨著電視面板價格持續修正，將對面板股帶來不小壓力。

有網友擔心，「面板 記憶體 被動元件都崩潰 電子旺季可能不旺了」，但也有網友留言「唱衰繼記憶體 被動元件 面板之後 下一個換誰?」、「要不要唱衰整個台股算了？」；不過，也有網友表示「訊號來了」、「最近外資買一堆不是.....」。

台股今日重挫，外資賣超金額高達501億元，賣超第1名就是群創，共賣超60654張，但在今日以前5個交易日，外資都站在買方；賣超第3名則是友達，共賣超45787張，18日也是買超。

而先前看衰的看衰記憶體族群今日都賣超，分別賣超南亞科5344張，賣超旺宏4869張，賣超華邦電3407張。