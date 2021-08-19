女星上官明莉驚傳耳中風 「藝」外人生開啟另扇窗

70年代紅極一時的歌舞廳女星上官明莉，近日驚傳右耳中風，醫生告知聽力恐剩下30％，她接受《中時新聞網》訪問淚崩表示「我該怎麼辦?」

70年代歌廳秀紅極一時的上官明莉，因演出腰摔傷淡出演藝圈。(照片/游定剛 拍攝)

上官談及，近年正在完成年輕時未完成的大學學歷，目前就讀台北商業大學企管系三年級的她，不願讓課業成績太難看，時常讀書讀到早上，今年4月某天，右耳突然腫脹、癢，以為只是睡眠不足火氣大，沒想到半夜睡到一半，耳朵竟流出液體及血。隔天一早，發覺家裡佛堂唸佛機變小聲，原以為是壞了，後來才驚覺原來兩邊耳朵聽力不一樣。

上官明利感恩上天關她一扇窗，卻又為她開啟一道門。(照片/游定剛 拍攝)

上官明莉心急如焚立即就醫檢查，醫生卻告知她罹患耳中風，並醫囑好好休養，不可太過操勞，聽聞後瞬間紅了眼眶，而後第二次回診，醫生坦言，耳中風是耳膜已破，聽力恐怕只剩下30％，猶如晴天霹靂般消息，讓她崩潰「我該怎麼辦」。

事隔多月休養後，右耳聽力日趨緩解，上官明莉有感而發表示，老天雖關了她一耳，卻讓她左耳聽力更敏銳，這何嘗不是逢凶化吉，人到絕境是重生，平安就是福。她也透露，近日也正在籌劃有關善念與勵志《命運歐麥尬》直播節目，屆時希望和粉絲一同分享和成長。