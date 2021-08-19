三商美邦人壽18日公告，以總價34億元，取得位於台北市內湖五期重劃區石潭路的全新商辦大樓。三商美邦人壽董事長陳翔玠表示，此棟大樓未來將做為企業總部之用，預計於2022年中可完成裝潢，開始搬遷作業，這是公司營運重要的里程碑，也期待藉由這次搬遷，作為公司全新出發與轉變的契機。

三商美邦人壽指出，此全新完工的大樓共有地上12層、地下4層，總計超過5千坪，緊鄰信義、南港，本身更位於北士科、內科及南港經貿園區組成的台北科技走廊之中心地帶，是大內科少有的A級商辦大樓。

陳翔玠表示，感謝20多年來保戶及股東的支持、員工的打拼，企業總部的設立，將是公司營運重要的里程碑，除了代表公司規模的擴展以及深耕在地市場的決心外，公司員工能夠在更穩定的工作環境中，全力的面對各項挑戰，繼續提供優質服務給廣大的保戶及社會大眾。

陳翔玠也期待，藉由這次搬遷，作為公司全新出發與轉變的契機，並期勉公司員工在新環境能夠適時調整狀態，以全新的心境、更加積極的態度，於各自崗位上發光發熱，在業績、投資、營運及通路發展等各面向強化整體競爭力，為股東、保戶及員工創造更高更好的價值。