秋冬快到，又將是接種流感疫苗的季節，不少民眾擔心新冠肺炎疫苗第二劑還沒有著落，一旦撞期，是先打流感疫苗好，還是接種第二劑，會不會有衝突？縣長王惠美表示，每年都會為長者準備35萬劑流感疫苗，那劑先打，將請示中央。

王惠美表示，第一劑疫苗接種長者有造冊，但後來中央已規定，無論要接種第一、第二劑都要上1922平台登記、預約，不少民眾擔心，至今第一劑都還沒打、第二劑更沒著落，只能呼籲中央趕快備齊疫苗，疫苗足夠了，就不會「搶來搶去」，呼籲一齊來集氣，希望疫苗早日到位，讓全民都能夠接種。

王惠美表示，也感謝中央即時配發學校教職員疫苗3300劑的AZ疫苗，20日開始施打，目前彰化縣50歲以上民眾接種率63.02％；50至64歲接種率為51.97％；65歲以上接種率76.85

％。

第六輪接種高端疫苗，依據1922預約平台8月13日前統計，彰化縣目前單選高端疫苗有9117人，複選疫苗含高端4萬5111人，合計5萬4228人，中央這一波簡訊通知共有2萬9402人，後來增開通知20至35歲的民眾有1萬2545人，總共目前已完成預約的有2萬6153人。中央預計配發給彰化縣的高端疫苗共有2萬8831劑，今天陸續到貨，將在8月25日至8月28日大家施打。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，連續第13天嘉玲，防疫仍不能鬆懈，下週開始施打高端，指揮中心已把高端疫苗預約接種年齡開放至20歲了，預約時間至明天中午為止，預約接種的情形看起來以年輕人較多，接下來接種率會顯著增加在20至35歲的年輕族群。