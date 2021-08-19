由和牛老闆國際股份有限公司代表羅志誠（左）牽線，19日第二櫃銷往沖繩連鎖超市的鳳梨封櫃。（張亦惠攝）

嘉縣民雄鄉打貓果菜生產合作社理事主席陳映延（右）向立委陳明文（左一）、嘉縣長翁章梁（左二）等人解說如何抓介殼蟲。（張亦惠攝）

嘉義縣是全台鳳梨主要產區，2021年3月大陸宣布暫停進口台灣鳳梨後縣府積極開拓其他海外市場，19日由嘉義在地和牛商牽線將6.72公噸的牛奶鳳梨銷往沖繩超市販售，針對介殼蟲的問題，打貓果菜生產合作社用放大鏡加環照燈，以人工檢視，確保品質。

今年3月時大陸因介殼蟲等問題暫停台灣鳳梨進口，因此針對介殼蟲防治集貨場非常小心，打貓果菜生產合作社採用物理防治，理事主席陳映延現場示範，以高壓空氣槍先將鳳梨吹過一次後，再用人工以放大鏡加環狀燈加以檢視，就怕鳳梨到海關時會因「一條蟲」而整批被退回，嘉義縣長翁章梁則直呼「成本很高」。

由和牛老闆國際股份有限公司代表羅志誠牽線，19日第二櫃銷往沖繩連鎖超市的鳳梨封櫃，嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜都到集貨場見證。翁章梁表示，外銷日本的鳳梨必須具有產銷履歷且沒有病蟲害才能裝櫃出口，藥檢非常嚴苛，也代表嘉義鳳梨品質、衛生安全讓日本消費者有信心。

因大陸禁止進口關係，今年台灣出口日本的鳳梨量大增，打貓果菜生產合作社員工說，以前一年出口到日本不到10個貨櫃，今年3月起逐漸增加，剛開始還在磨合期，後來上軌道後幾乎天天都裝櫃，還有1天出3個貨櫃的盛況；陳映延說，今年供應國內市場約2000噸、外銷約800噸，以日本和香港為大宗。

羅志誠說，今年6月的時首次嘗試與日本沖繩UNION大型連鎖超市合作銷售金鑽鳳梨，1個貨櫃的金鑽鳳梨在沖繩3天就銷售一空，這次出口牛奶鳳梨相信也很受日本人歡迎，未來還要持續接洽東京、九州、北海道等通路。