不同台股近期低迷不振，越南股市無懼當地疫情肆虐，漲勢依然堅挺，有專家指出，越股近年來的上漲，可能僅是往後數十年牛市的前奏，有望重現台灣和其他亞洲國家曾經上演的經濟成長模式。

《越南快訊》報導，投資公司VinaCapital表示，目前越南散戶的相當於越南總人口約3%左右，和台灣1986年經濟正起步之初雷同，該公司認為，越南正經歷台灣和其他亞洲國家「東亞發展模式」，隨著經濟成長，股市也將隨之活絡。

近年越股的發展迅速，市值逾10億美元的公司從2015年僅10家，到現在一舉大增到約50家，股市總市值也從全國GDP占比30%竄升到90%。

越南政府的目標是2025年將國內的股市開戶滲透率上升到5%，2030年提升到10%，比較台灣的散戶成長軌跡，VinaCapital認為這目標是有望實現的，「當初台股的開戶滲透率為3%，GDP為4000美元，而越南目前GDP為3500美元，兩者相似度高」。

越股空前熱絡，越南股民踴躍開戶，據越南證券集保中心數據顯示，僅今年前7個月新開立的帳戶就高達72.1萬人，高於2019年和2020年的人數，鑑於越南投資人過往傾向關注房地產和黃金，VinaCapital認為，這意味著越南投資人對投資的選擇有著很大的改變。