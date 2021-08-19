個性直接與白目常常只有一線之隔，搜狐網命理專欄點分享，生肖屬馬、龍、羊的男性是標準的「鋼鐵直男」，因個性太直接、天生嘴笨，經常語出驚人，不經思考的發言常常惹怒另一半，還從來不主動認錯，建議學著體諒伴侶、妥善溝通，才能擁有幸福的婚姻。

▍1.生肖馬

屬馬的男人情商普遍不高，不懂得觀察他人的情緒變化，與其他人發生只會據理力爭，非常不會看場面，即使經歷了多次教訓，還是不知悔改，總把雙方關係鬧僵。屬馬男應多跟他人學習，少說多做，並且多跟另一半做溝通，學會挑對時機表達想法，同時要懂得適時閉嘴，才能讓婚姻走得更順遂。

▍2.生肖龍

屬龍的男人比較懶惰，總是斤斤計較，加上天生不擅長溝通，尤其講話不注意用詞，容易說話白目惹怒對方，夫妻之間幾乎天天都會發生爭吵。若屬龍男想改善婚姻關係，建議先減少自己對外界的依賴，增強獨立處理事情的能力，不要總是想搶當「第一個發言」的人，學會先聆聽別人的看法，好好反省自我缺點，才不會讓夫妻感情持續惡化。

▍3.生肖羊

屬羊的男人非常不會變通，講話太直接，發言常常不經大腦，加上他們天生善於嫉妒，不懂得珍惜身邊的人，得失心很重。如果跟自己的另一半吵架後，他們絕對不會先道歉，總需要情商較高的妻子來包容他。建議屬羊男要學著適當收斂，體貼另一半的立場，才能得到成長，逐漸擺脫鋼鐵直男的標籤。