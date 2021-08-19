行政院先前規畫「振興五倍券」要民眾須支付1千元現金換5千元振興券，引起諸多爭議。英系及正國會立委要求直接領券、免付1000元現金；行政院13日終於讓步，宣布朝全民免付1000元規畫。資深媒體人黃暐瀚表示，蔡英文總統是最像李登輝前總統的中華民國元首。她善於忍耐，用過去這七天，讓蘇院長明白了個道理。

總統蔡英文、行政院長 蘇貞昌。(圖/本報資料照)

黃暐瀚19日在臉書貼文表示，短短一個禮拜，蔡總統兵不血刃，讓蘇貞昌院長清楚知道了一件事：「我才是大當家」。

黃暐瀚指出，8月11日星期三，蘇院長滿心歡喜，帶著幕僚進總統官邸，報告五倍券政策。總統聽完不置可否，提醒蘇院長：「記得跟立院黨團溝通」。媒體聽聞下標：「總統拍板、力挺五倍券」！這標題，連蘇院長都信了。

資深媒體人黃暐瀚。(圖/本報資料照)

隔天8月12日，蘇院長找立院黨團「溝通」，立委直言「千萬別收一千元，民意反彈很大」，沒想到蘇揆卻說，「版型已經做了，所謂五倍券，如果不收一千？還怎麼五倍？而且若是不收一千，跟馬英九的消費券不就一樣？」，當年罵馬那麼兇，現在怎麼拉得下臉？

黃暐瀚透露，也因此談了等於白談，蘇揆根本沒打算聽立委「意見」，會面只是過場，完成蔡總統的交代。隨著時間來到最關鍵的一天，8月13日10位「英系立委」集體發圖文，喊出：「全面振興、全面免付」，反對蘇貞昌的「收一千塊」政策，形同逼宮！這些英系立委同時間一起發動反蘇攻勢，蔡總統不可能不知情。

黃暐瀚指出，當晚，蘇揆明白大勢已去，政院趕緊發出新聞稿，強調政府財政尚可，這一千元，由政府「代付」。政策急轉彎，直到18日，一直不表態的蔡總統，終於開金口，「要求」黨員積極對外說明，捍衛政策路線，負起共同責任。

從前總統李登輝，極會忍耐。面對小蔣總統，坐三分板凳，所謂「虎口下的總統」，靠的是一個忍字。之後前總統陳水扁，有「衝突、妥協、進步」的三階段武功心法，從來不怕衝撞，總是願意妥協，進五步，退三步。至於馬前總統，則沒有特別的武功心法，對比武俠小說，最像郭靖，永遠只有一招「亢龍有悔」，一輩子的跑步哲學，自律、規律，但不善與人相處。

直到現今的蔡英文總統，黃暐瀚認為，她是最像李登輝前總統的中華民國元首，能不動聲色，善於忍耐，等待時機，突然出手。蘇院長年輕時是打橄欖球的，但院長忘記自己是「電火球」，不是「橄欖球」。拿電火球去撞，是會破的。蔡總統靜靜地用過去這七天，讓蘇院長，明白了個道理。