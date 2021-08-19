台中市議會19日進行都發建設水利業務質詢，市議員林孟令於質詢中指出，中科特定區自民國103年發佈實施，龍井區東海里納入中科特定區是一件好事，但是不能讓里民未蒙其利、先受其害。針對開發基地土管規定建蔽率、容積率以及建築強度依然不變，嚴重影響里民權益，訴求放寬土管限制、恢復容積率，才是解決里民的困擾。

林孟令指出，針對開發基地土管規定「前院退縮4公尺、後院退縮3公尺」以及「基地線任選一側留設寬度1.5公尺庭院」部份，雖然都發局正檢討修正道路前面基地線距後面基地線深度，經扣除法定退縮空間(前院、騎樓或無遮掩人行道)及後院，深度不足6公尺者，免留設後院。但仍然對原地主權益受損嚴重。

林孟令說，應該保障在103年發布中科特定區都市計劃實施前所持有的地主(分割完竣且已有建物者)，可主張保留原來應有的權益，不受新訂規範限制。以及建蔽率及容積率要有所調整。

林孟令認為，建蔽率可以彈性的略縮，但容積率應該要提高，最主要是東海里分割完竣且已有建物者基地偏小，在建蔽率彈性的略縮，但容積率應該要提高才是解決里民的困擾。

都發局長黃文彬表示，容積率、建蔽率這部份都發局會在通盤檢討的時候，參考東海里土管還有目前區域的特色跟條件，會針對民眾的需求在土管的部份再稍微調整。

目前東海里是完全没有活動中心的設立，林孟令強調，因該里無適合之公共設施用地，請都發局於東海里現正辦理都市計畫開發的案子𥚃，規劃公共設施用地回饋的部份，預留未來東海里可興建活動中心的用地。黃文彬表示，都發局會朝多元立體化的方式來做思考。