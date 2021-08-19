「最美博士」許藍方近日捲入與已婚醫師學長不倫戀風波，自本月11號她在臉書三度發聲明，堅決否認不倫戀，甚至反控是學長單方面騷擾後，整個人消失至今，連手上電視台錄影工作都喊卡。稍早許藍方又被曝光近況，被證實已請辭與廖慶學主持的東森《57健康同學會》。

許藍方被爆與已婚醫師學長不倫戀，雖然她始終否認到底，但人夫醫師卻承認在去年9月底至11月與許藍方發生外遇行為，正宮也聲稱手上握有非常完整的許藍方私密照證據。對此，許藍方在第三度發聲明表示：「康先生所說上摩鐵之事絕非本人，居心叵測，針對所有不實指控所造成之名譽上的損害，本人將提告並追究對方誹謗名譽等法律責任。」就全面神隱至今。

許藍方面臨不倫戀風暴來襲，選擇暫時停止電視台錄影與YouTube拍片工作，低調避風頭，然而今(19日)又被證實已悄悄向東森請辭《57健康同學會》主持棒，令不少滿心等待她回歸節目的粉絲相當震驚。

其實許藍方人美個性親民，在不倫戀風波爆發後，仍有不少粉絲相信她清白，紛紛在社群網站留言為她加油打氣，「大家集氣讓許藍方博士盡快回歸正常生活」、「要冷靜面對！我覺得不用再去澄清跟回覆，交給律師去處理就好。有時多說多錯，而且這些都是私事，不論有沒有，我只關注博士帶給大家的專業」。