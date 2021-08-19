中元節將屆，為保障民眾飲食安全，台中市食品藥物安全處自7月初起陸續針對轄內製造業者、各販賣場所，抽驗普度常用食材（品）及水果等計132件，其中1件火龍果抽驗檢出農藥殘留超標不符規定，已請業者立即下架，依法函文移請農業局處辦。

台中市食安處表示，抽驗香腸、泡麵、懷舊零食與素食製品共68件，檢驗防腐劑、亞硝酸鹽、法規外色素與素？葷等，結果皆合格。另抽驗祭祀食材抽驗，像是3牲、蘿蔔糕類、紅龜粿與當季水果等共64件，其中1件於沙鹿區攤販自行栽種販售的火龍果，經食安處認證實驗室依公告的多重殘留分析方法驗出農藥殘留超標。

食安處說，查獲火龍果檢出超標農藥「加保利（Carbaryl）」屬於胺基甲酸鹽類的殺蟲劑，民眾若食用過量，可能出現起噁心、嘔吐、腹部痙攣、腹瀉，嚴重產生虛弱等症狀，嚴重時甚至可能抽搐和昏迷。提醒民眾可選擇有農產品標章的蔬果，以避免吃到農藥殘留量超標的食物。

食安處建議，民眾購買的蔬果食用前「浸泡在水中約3分鐘，讓表面的農藥溶解，再打開水龍頭，用流動的清水沖洗蔬果，讓水流把殘留的農藥帶走，也可使用刀具切除蔬果的蒂頭、根部等不容易清洗的凹陷部位，就可有效避免農藥殘留。

食安處長傅瓊慧提醒，今年中元時期，適逢疫情2級警戒，已開放有條件辦理普渡，請民眾全程佩戴口罩並保持社交距離，有關民眾準備祭拜食品，建議多選用完整包裝及清楚標示食品，而選購或食用豬肉相關產製品，也應注意店家於店內或菜單上明確標示豬肉來源國，以及包裝食品需標示產地國別及豬肉來源國。