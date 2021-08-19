美麗妄娜人體試衣間影片超養眼。(影片/ 取自美麗妄娜YouTube)

性感網紅「美麗妄娜」以魔鬼身材和大方不造作的性格，獲得大票網友喜愛，每每在IG更新近況或YouTube發布新影片，都會引起超高討論；美麗妄娜因為常拍攝「真理系列」，也有了「真理女神」封號，最新影片尺度再突破，再鏡頭前大方換裝，脫到僅剩內衣褲的畫面讓粉絲再度瘋狂，狂讚她身材根本「極品」。

韓國人氣網美DJ Henney表恩智以「人體試衣間」影片爆紅，主要以無聲換裝，展現各種穿搭為主，大膽在鏡頭前穿脫衣物；美麗妄娜日前也模仿「人體試衣間」的形式，但疑似不符合YouTube平台的規範，被判定是「黃標影片」，平時不拘泥小節的她，認為既然都拍影片了就上傳，就算沒有收益但仍收到粉絲鼓勵也不錯。

美麗妄娜大膽在鏡頭前換裝，脫到僅剩內衣褲，好身材全被看光。(圖/ 摘自美麗妄娜YouTube)

美麗妄娜在影片中換上多套性感裝扮，類似角色扮演的服裝，像是警察、護理師或女僕等，每一套的布料都少到令人噴鼻血；而換裝全程中美麗妄娜一句話都沒說，但傲人上圍、翹臀和白皙長腿，在每次換裝脫到僅剩內衣褲時都被看光，毫不保留地展現她的魔鬼身材，也讓網友大飽眼福。

而美麗妄娜在影片底下也自嘲，說她是「魔鬼聲音」的人看到影片是無聲系列應該都很開心，但有粉絲馬上安慰，「沒有妄娜說話好不習慣，我超愛妄娜說話的」；另外大票網友看完影片都熱情誇讚她的好身材，「很少人漂亮胸大又高」、「妄娜真的好極品」、、「太U了」、「只想說，妳的攝影跟剪輯真幸福」、「身材好到沒話說」。