星期三晚上，1架俄羅斯 MiG-29 戰鬥機在阿斯特拉罕地區(Astrakhan)墜毀，飛行員不幸喪生。這是俄國空軍一周內發生的第3起航空器事故，前2起分別是前往土耳其滅火的Be-200 消防飛機在土耳其墜毀，與前天試飛過程墜毀的伊留申il-112V原型運輸機。阿斯特拉罕地區位於裡海西北邊。

防衛世界(Defense World)報導，據俄羅斯南方軍區新聞辦公室的說法，這架戰機是進行例行的訓練任務，是單座戰機，遺憾的是，飛行員在戰機墜毀前沒有彈射。

俄羅斯航空委員會已被派往現場研究導致墜機的原因。

這是一星期以來，俄國空軍第3起軍用航空器事故， Be-200水上飛機被部署到土耳其執行滅野火任務，結果在在土國南部卡拉曼馬拉斯省意外墜毀，機上8人(5名俄國籍、3名土耳其籍)全部喪生，3天後，設計取代安東諾夫An-26 的 伊留申il-112V原型運輸機在試飛過程中，右翼引擎起火，墜毀進樹林中，3名機組員罹難。