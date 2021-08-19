邊境尚未解封，想念國外風景？曾獲數十項國際攝影獎項的台灣攝影藝術家李易暹，即日起至9月12日於明日咖啡MOT CAFÉ 忠泰美術館店， 舉辦建築攝影展像，此次產出的攝影作品包含拍攝米蘭 Prada 藝術基金會、柏林猶太博物館、台灣高雄捷運美麗島站、西班牙畢爾包古根漢美術館等，讓觀者透過他的作品偽出國。

世界建築書展，集聚知名建築師的經典著作於一身。（明日咖啡提供）

世界建築書展，等你來發揮想像力堆疊「大人的積木」。（小事木作提供）

同一期間，明日聚落中還有忠泰美術館年度大展《聚變：AA倫敦建築聯盟的前銳時代》、奧夫賽計畫《場域・啟發―隈研吾展》，兩場建築相關展覽可預約參觀，明日咖啡同時策劃「世界建築書展」，集聚包含隈研吾等知名建築師的經典著作於一身，透過文字系統化了解設計理念及風格。書展中另有一驚奇亮點為－「大人的積木」，來自花蓮小事木作的「Simple Balance平衡木石頭」，6款12顆不同大小、形狀和材質的木石頭，讓你浸潤在建築空間中也發揮你的異想魂，堆疊成各種不同的模樣。