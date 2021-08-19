台視、三立《大嘻哈時代》因疫情影響日前已恢復錄影，最新集數將在 8／28(六) 正式恢復播出。在疫情停錄其間，不論是導師或是學員這段時間都沒閒著，大支創作新歌《咱著忍耐》，並自導自演MV，他說：「我網購了自拍棒，把我每天從早到晚的生活拍下來，上傳到IG之後就下載，很快就完成了剪接。」透過歌曲呼籲大家好好要防疫，也獲得近7萬點閱。

剃刀蔣疫情期間變得更忙了，製作案全都集中在這個時候，除了寫幾首新歌耍浪漫，笑稱這兩個月有發片的藝人都可以關注一下，在疫情期間繼續製造的浪漫。剃刀蔣今年入圍金曲獎，典禮將在本周六舉辦，他表示目前心情很好，能連續入圍3屆自己也覺得蠻不容易的，而且這次製作的專輯一口氣入圍5項，對他跟米奇林、孫盛希來說是毫無遺憾的一張。

Leo王則發最新EP《消化不良》，7月底推出的《白飯》音樂錄影帶更是交由「夜貓組」的好搭檔春艷Chunyan 擔綱導演。沒工作時，平時都在聽音樂或是在網路上面重溫《大嘻哈時代》比賽的片段。而熊仔最特別防疫期間都待在家，所以大部份都在家開IG直播，大嘻哈節目播出的時候也有在線陪粉絲一起看節目播出，其他都在創作新專輯。

此外，《大嘻哈時代》在YouTube官方頻道創下15小時登上發燒影片排行榜第1名、連續3天站上榜單第1名的紀錄，並持續在myVideo蟬聯節目類冠軍。YT頻道總觀看數累積至今已突破2300萬，提升了選手知名度，除了社群平台漲粉不斷，參賽者國中生青蛙更造成轟動，選手個人純享版流量破160萬。