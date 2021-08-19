高雄傍晚突降短暫雷雨 天際現美麗七彩 19:272021/08/19 中時 石秀華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市19日傍晚鼓山區大順路往鳳山方向的天際，雨後出現一道七彩彩虹，畫面美呆了！（讀者提供／石秀華高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄空中雨後劃過一道彩虹，有民眾在高速公路往鼎金交流道的方向拍下美麗的七彩畫面。（讀者提供／石秀華高雄傳真） 高雄市19日傍晚突然打了一聲響雷，緊接著突降大雨，部分地區雨勢停歇後，隨即又出現大太陽，在鼓山區大順路往鳳山方向的天際出現一道七彩彩虹，美麗的彩虹高掛天空，目睹的民眾忍不住讚嘆「大雨、夕陽和彩虹演繹的多變氣候，像極了愛情！」。 強降雨開炸 北北基等12縣市大雨 一路下到晚上 越南台灣形象展高雄館吸金 商機上看1450萬美元 #彩虹 #天際 #美麗 #高雄 #雷雨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 典型夏季炎熱天氣 用電尖峰逼近3800萬瓩 11:202021/08/18 財經 3大亮點 高雄新動物園運動開工 04:102021/08/19 地方新聞 《塑膠股》處分高雄資產Q3入帳 中石化不漲反跌 09:272021/08/19 財經 不是梅雨啦 8月罕見鋒面南下 04:102021/08/19 生活新聞 高雄熱炒店用餐無視防疫 民眾挨罰 13:412021/08/19 生活 8月仍見鋒面南下 氣象局：少見 但非無例可循 11:392021/08/18 生活 不用望遠鏡就看得到 盛夏行星季木星衝20日登場 14:142021/08/19 生活 利用建築攝影偽出國 19:272021/08/19 寶島 親綠名嘴爆柯文哲2022會去選高雄 藥師突破最大盲點 21:162021/08/18 政治 不滿資方放鳥 美麗華工會再赴新北市府抗議 13:032021/08/18 生活 區域利多！高雄綠廊道左營計畫完工 15:092021/08/19 區域情報-高雄 生活熱門新聞 威力彩21.5億獎落誰家？台彩公布：臉上有這特徵中獎率83％ - 生活 「印度神童」6度預言成真 最大動盪時間曝：未來3月要注意 - 生活 從戴口罩看出「台灣人自律」 關鍵原因曝 網：真的笑死 - 生活 別急著打第二劑？名醫揭兩劑AZ保護力真相驚人 - 生活 熱帶系統不排除成颱 威脅台灣機率曝 下波颱風活躍期出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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