高雄空中雨後劃過一道彩虹，有民眾在高速公路往鼎金交流道的方向拍下美麗的七彩畫面。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

高雄市19日傍晚突然打了一聲響雷，緊接著突降大雨，部分地區雨勢停歇後，隨即又出現大太陽，在鼓山區大順路往鳳山方向的天際出現一道七彩彩虹，美麗的彩虹高掛天空，目睹的民眾忍不住讚嘆「大雨、夕陽和彩虹演繹的多變氣候，像極了愛情！」。