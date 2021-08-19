珍煮丹聯名冠軍咖啡雪球系列，70元起。（珍煮丹提供）

康青龍「陽光芒果雪妮」95元。（康青龍提供）

解封出遊潮，搭配炎熱的暑氣，手搖杯買氣增旺，業者也迎來更多話題新作，包括今夏流行的綠豆沙飲品，充滿道地台灣味，翻轉綠色飲品以抹茶為主的過去；另透過APP、外送平台也有限定買1送1。

藝人簡沛恩創立的「某村綠豆沙專賣店」，帶來有別於抹茶的綠色飲品炫風，經典品項有台南5號綠豆沙、特選小農綠豆沙牛奶，打造清甜道地的台味的綠豆沙牛奶，8月4日起在新竹巨城快閃登場後，創下每日百貨一營業，即有人排隊的佳績，兩支經典品項每日平均約600杯，在疫情期間創新高，快閃店加碼延長至9月30日，每日開賣前20名，享買1杯送1之優惠。

珍煮丹攜手時髦咖啡品牌CAFE!N，獨家打造的3款黑糖拿鐵咖啡雪球系列，多層次混搭口感，限定輕食門市另推出黑糖珍珠雪熔厚片，搶攻下午茶商機。

康青龍繼去年爆紅的「胭粉來襲」漸層粉飲品後，今年再推出「胭粉芭樂雪妮」、「陽光芒果雪妮」與「芒果悠美」3款，以紅心芭樂、芒果發想打造，有別於一般冰沙顆粒口感，搭配綿密雪泥、優格奶蓋、芋圓等單品，交織出多層次的冰爽酸甜。今（20日）、21日連續兩天於康青龍會員APP可領取買1送1優惠券。

萬波島嶼紅茶本月在Foodpanda平台新上線，即起至8月30日，飲品「島嶼紅茶」、「大青梅果綠」買1送1。