美軍撤離阿富汗，塔利班組織接掌政權。中廣董事長趙少康示警，阿富汗是台灣的前車之鑒。不過，資深媒體人羅友志指出，總統蔡英文和阿富汗總統甘尼是有差別的，兩者不在同一個檔次。其中，甘尼不會文青體，他可以跟蔡總統學學。

羅友志19日在政論節目《新聞大白話》中表示，很多人說阿富汗就是明日的台灣，拿總統蔡英文來對比阿富汗總統甘尼，他覺得把台灣看小了，兩個應不在同一個檔次，因為甘尼不會文青體，這一點，阿富汗總統跟蔡總統可說沒得比，他可以跟蔡總統學一下。

羅友志接著表示，國民黨或趙少康講到今日阿富汗、1949等等。民進黨就開始反攻，他送4字「腦羞成怒」，也就是「見笑轉生氣」，這件事難道不能讓人家討論嗎？而現在很多年輕人開始反省，認為原來美國這樣搞我們。

羅友志指出，這一次阿富汗是怎麼敗的？《紐約時報》專欄提出4大理由，只有第一個理由台灣沒犯以外，其他3個全犯了，比如士氣低落，習慣美援，一直接收武器，就跟台灣的年輕人一樣；台灣年輕人93％願意拿掃把上戰場，可是不要徵兵制、不要當兵，士氣低落到這種地步。阿富汗一直接收美國的武器，但是美國的AI系統、指揮系統一直不給，這點也和台灣一樣。另外，阿富汗官員最後一刻還說，「美國不會放棄我們，美國是我們堅強的盟友」，這點跟台灣一模一樣。