開學日快到了，教育部採高防疫標準，原則上要求家長及訪客不入校，不過若經學校評估有入校需求者需遵守防疫規範。小一、幼兒園新生，年紀小易對陌生環境緊張害怕，孩子的哭鬧狀況恐怕會層出不窮，為此桃園各校自訂應對方法，可分流或提早預約入校。

許多家長論壇討論以往新生入學日，家長可陪伴進入教室，協助新生熟悉環境，但受疫情影響被禁止。育有一寶的張小姐表示，孩子還小又不能陪著入校，直呼不放心。

桃園今年小一新生有2.3萬人，教育局表示，小一及幼兒園的新生，因年紀小易對陌生環境感到緊張、害怕，因此各校都有自訂不同應對方法，有些趕在開學前讓家長與班導自行預約時間參觀學校；另有學校在開學日讓新、舊生錯開入校，達到分流效果。

桃園國小新生人數約有130人，校長楊雅真說，考量新生初到學校，開學日門口會安排已接種疫苗且滿14天以上的志工，引導學生入班。幼兒園小班的孩子僅3歲，為此9月1日至9月3日開放家長陪伴入校，不過需檢查疫苗接種黃卡或準備PCR檢測陰性報告。

文山國小校長江彩鳳表示，年幼的孩子需要陪伴，開放新生家長與班導自行預約時間，在開學前可到校參觀，但需遵循防疫規範，已有多位家長預約，而親師座談皆改為線上。

八德國小校長林世娟說，開學日規畫讓新、舊生分流入校，舊生7點20分至7點50分入校，新生7點50分至8點20分入校，家長送孩子到教室門口就需離開，這次因疫情無法讓孩子提早認識學校，9月1日前班導都會提供校園照片，以提升親切感。