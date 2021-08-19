今天是阿富汗獨立紀念日，不少大城都組織愛國集會，並傳出塔利班戰士朝揮舞國旗的民眾開槍，造成數人喪生。另有目擊者表示，塔利班開始驅散守在首都機場外想出逃的民眾。

在8月19日阿富汗獨立日這天，美國和其他西方強權持續展開從機場撤離僑民與部分阿富汗雇員行動，且可能引發更多反塔利班（Taliban）示威抗議。

阿富汗第2大城、東部查拉拉巴（Jalalabad）昨天出現第一場挑戰民兵組織塔利班掌權的大型集會活動。

若是在平常，阿富汗都會慶祝阿富汗1919年8月19日脫離英國統治而獨立，但是查拉拉巴展示了人們利用這個愛國機會來組織抗議行動的可能性。

2名目擊者與一名前警官向路透社表示，塔利班民兵朝揮舞國旗的查拉拉巴示威者開槍，造成3人喪生，10多人受傷。

公布在網路的影片顯示，數百名查拉拉巴民眾在屋頂上或遊行中揮舞黑、紅、綠三色國旗。媒體報導，他們也撕碎了白色的塔利班旗幟。

一名身披三色國旗的抗議民眾向天空新聞網（Sky News）表示：「我願意為這面國旗犧牲我的性命。這是我的國旗，我的政府很快就會回來，真主保佑。」

另一個城市也傳出獨立日集會遭到塔利班鎮壓的事件。一名目擊者表示，阿富汗東部大城阿薩達巴德（Asadabad）今天獨立日集會上，塔利班戰士朝揮舞國旗的人群開槍，造成數人喪生。

這個東部庫納爾（Kunar）省會活動上的目擊者沙立姆（Mohammed Salim）表示，不清楚傷亡是來自槍擊或隨之而來的踩踏。塔利班發言人目前也未發表評論。

另一方面，塔利班今天要求成群在喀布爾（Kabul）機場外等待、期望能夠逃離國家的阿富汗民眾回家去。目擊者指出，塔利班說他們不想傷害任何人。但就在一天前，塔利班戰士朝抗議民眾開槍，造成3人喪生。

塔利班在一週驚人的全國推進後，於15日進入首都喀布爾。目前喀布爾情勢大致平靜，反倒是機場因湧進想要逃離首都的民眾而陷入混亂。

據北約（NATO）官員和塔利班幹部指出，自15日起已有12人在機場或周邊喪生；塔利班幹部指稱，死因要不是槍擊就是踩踏。

一位西方安全官員表示，從15日以來，約有8000人飛離阿富汗。

昨天有多名目擊者表示，塔利班槍手阻止民眾進入機場設施。其中一名想逃離的民眾向路透社說，「完全一片混亂。塔利班對空鳴槍，推擠民眾，用AK-47毆打他們」。

塔利班幹部則說，指揮官和戰士有對空鳴槍以驅散群眾。據目擊者表示，今天情勢比較平靜。

依據美國前總統川普（Donald Trump）政府去年達成的協議，美國同意撤軍，交換條件則是塔利班承諾不會讓恐怖分子利用阿富汗發動攻擊。塔利班也同意不會攻擊撤離的外國軍隊。

塔利班目刻意展現溫和形象，表示他們自從1996到2001年統治後已經有所改變，當時他們嚴格限制女性，進行公開處決，並炸毀佛像古蹟。

他們現在說渴望和平，且不會報復過去的敵人，也會在伊斯蘭律法的框架內尊重女權。但外界對他們的承諾仍嚴重懷疑。

反塔利班中心是在龐吉夏河谷（Panjshir Valley ），位於喀布爾東北方的塔吉克族（Tajik）大本營。

阿富汗民族抵抗陣線（National Resistance Front of Afghanistan）的龐吉夏領袖馬樹德（Ahmad Massoud）昨天投書華盛頓郵報（Washington Post），呼籲西方國家支持對抗塔利班行動。

馬樹德寫道：「我今天在龐吉夏河谷寫下這封信，準備好要追隨家父的腳步」。其父老馬樹德（Ahmad Shah Massoud）曾是反塔利班游擊領袖，2001年疑似遭代替塔利班執行刺殺任務的蓋達組織（al Qaeda）激進分子暗殺身亡。

塔利班指揮官哈希米（Waheedullah Hashimi）指出，塔利班政府可能採執政委員會形式，並由最高領袖艾昆薩達（Haibatullah Akhundzada）全權統領。

他向路透社表示，阿富汗不會是個民主政體，「這是伊斯蘭法律，就是這樣」。