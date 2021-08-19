立法院長游錫堃近日接受美國之音VOA專訪，再次鼓吹「美台建交」。大陸國台辦發言人馬曉光19日發布「答記者問」稱，游錫堃言論完全暴露其甘當外部勢力「棋子」、頑固推動「台獨」的本性，他警告，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心與堅定意志。

游錫堃接受美國之音專訪時，以「贏縮轉化」（意指世事無常）的政治哲學看待不斷轉變的國際情勢，認為美對台正在採取「新一中政策」，而習近平的專制政權也在逐步走下坡。他樂觀認為，台美建交有朝一日一定會實現。

游錫堃並表示，蔡英文總統提「中華民國台灣」按理說就是「台獨」，民進黨當局通過「修法」、「修憲」等方式，逐步讓「台灣邁向國家正常化」。

馬曉光對此表示，游錫堃此番言論完全暴露出其甘當外部勢力「棋子」、頑固推動「台獨」的本性。「台獨」分裂勢力利令智昏，妄圖押寶外部勢力，與全體中華兒女和中華民族根本利益為敵，必將自食惡果。

馬曉光強調，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，這是任何人任何勢力都無法改變的歷史和法理事實。

馬曉光警告，正告民進黨當局和游錫堃之流，謀「獨」挑釁越猖狂，就越會加速滅亡。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。