雲林縣虎尾糖鐵5分車復駛跳票1500天，雲林縣長張麗善為此向中央喊話，北港糖廠情況更淒慘，閒置已20年，相關單位曾多次提出規畫案，卻都沒有下文，目前雲林縣政府規畫的「北港文化產業園區」，已於去年獲內政部都委會審議通過，10月初「1621開台400」系列活動即將於糖廠登場，地方民眾盼中央與地方能夠攜手合作，持續活化北港糖廠。

北港糖廠前身為「日糖興業株式會社台灣支社」，建造於1910年已超過百年歷史，停止營運後閒置至今20餘年，政府單位與民意代表先後規畫「微型園區」、「北港6星計畫」、「農業文創智慧園區」等方案，最後都只聞樓梯響，讓大家望眼欲穿。

縣文化觀光處長陳璧君表示，目前縣政府規畫的「北港文化產業園區」，將以糖廠內的24個倉庫群為起點，10月初即將登場的「1621開台400」系列活動，會於倉庫群內進行「400故事策展」，倉庫群對面的機械維修房，也會安排相關活動，還有糖廠對面華南路旁的「400故事牆」等。

陳璧君說，「1621開台400」系列活動，以顏思齊開台400周年為主題，400年前顏思齊率眾來台開墾，並於水林、北港地區設10寨，目前水林鄉水北村顏厝寮還保有顏思齊遺跡，包括易守難攻馬蹄型聚落、7角井等，北港鎮北港圓環也設有顏思齊紀念碑，記錄了1621大航海時代的足跡。

陳璧君指出，「1621開台400」系列活動，場地除了北港糖廠倉庫群外，還包括500公尺外的顏思齊紀念碑，再走500公尺，就可抵達北港朝天宮，希望吸引朝天宮每年5、600萬人次香客參與，讓香客變遊客，促進消費帶動地方整體發展。