不管是媽祖繞境，還是寺廟早課誦經，這些具有平安意像、象徵台灣文化的聲音，都是前輩作曲家馬水龍譜寫樂曲題材。歐亞美三重奏有感於近兩年世界受到疫情衝擊，預計在9月中旬，帶著馬水龍、顏明秀作品到德國巡演，並把樂曲裡台灣的祝福訊息，送給全世界。

歐亞美三重奏由鋼琴家辛幸純、小提琴家辛明峰與大提琴家簡碧青組成，辛幸純表示，馬水龍是對國內音樂教育十分有貢獻的作曲家，「他的作品能量豐沛，在疫情下，我們把這份來自台灣的祝福，送給世界。」

辛幸純表示，在2019年就開始思考規劃這趟巡演，但受到疫情影響，原定2021年2月要先到瑞士排練，也已延後到近期到慕尼黑練習，所幸，三人在去年底就已先在台灣舉辦鋼琴三重奏音樂會，展現演奏默契，當晚演出的熱力，至今仍感染著觀眾。

這次演出的曲目包括馬水龍的《祝福》、《對話》與《台灣組曲》，以及顏名秀描寫光芒劃破黑暗剎那的《拂曉》，還有德國作曲家孟德爾頌的c小調鋼琴三重奏。

辛幸純是1987年英國皇家音樂院金牌最高榮譽得主，長年擔任陽明交通大學音樂所教授，並曾任所長。辛幸純表示，她演奏多首馬水龍作品，而馬水龍是「交大室內樂集」的召集人，讓學生演奏多種不同組合的室內樂作品，為演奏能力打下基礎。

辛幸純表示，馬水龍的《祝福》，是為他長子的婚禮而寫，樂曲裡描寫了婚禮的熱鬧場面，同時還有細密綿長的祝福。此外，《對話》則是馬水龍於1974年在德國讀書期間完成的作品，辛幸純表示，馬水龍取材與好友暢談的情緒寫曲，「雙方有很多互動，還有各持不同意見的時候，馬老師認為，與好友促膝暢談，是很珍貴的狀態。」

值得一提的是，《台灣組曲》裡包括〈廟宇〉、〈迎神）、〈獅舞〉、〈元宵節〉四段，辛幸純表示，「馬水龍以鋼琴聲響，描寫他童年時聽見的廟宇早課、木魚聲，繞境時信眾的步伐聲，還有舞龍舞獅跳來跳去，傳統北管熱鬧喧天的聲響，充滿了東方的意像。」演出將於9月17日在慕尼黑愛樂小廳、9月19日在司徒加特聲歌廳莫札特廳、9月20日在柏林音樂廳登場。