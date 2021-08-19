0819郭婞淳

舉重女神郭婞淳於18日傍晚回到台東休息後，19日下午替媽媽至台東黃昏市場買菜，戴上口罩低調的她走進市場後，一路買了鮭魚、蛤蠣、苦瓜等，竟都未被在場民眾認出，她日前也透露，每次回台東老家必吃的療癒美食就是媽媽親手做的苦瓜炒鹹蛋。

郭婞淳說，東京奧運時發揮上沒那麼好，但至少最後把奧運金牌拿下來；她笑著說「沒打破世界紀錄，蠻可惜的」，但也樂觀認為，在下次比賽時會更有動力。

此外，針對東奧比賽時郭婞淳跌倒燦笑躺在地板上，她說明，以往都希望自己能完美演出，「因為這是第2次我跌倒所以笑出來，但心裡還是非常開心，因為已經完成目標拿到奧運金牌」，也嘗試挑戰世界紀錄，雖然未能成功，但也非常享受這場賽事。

對於接下來的亞運、全運會、世錦賽是否已經準備完成？郭婞淳說，身體狀況是OK的，由於才剛隔離完「忙到不行」，回到老家「先稍微休息2天」，之後將再度回到左訓中心訓練，加上陸續也有穿插活動，可能之後會比較累。明年9月亞運，過去已開始情蒐其他國家同量級的選手，目前有看到幾個年輕人慢慢追上來，「會叮嚀自己不要太鬆懈」，還是不想輸。

據了解，郭婞淳曾因受訓被教練下達26歲前禁愛令，如今順利摘金，也過限制年齡，但她強調感情順其自然，目前更專注在生涯目標和規畫，她說，先前傳出她有一見鍾情的對象，郭婞淳說，「那新聞的話就是曾經的部分，以前對於另一半嚮往會比較多，現在尊重彼此一些不同想法，要有負責任的心，當然孝順也很重要。」