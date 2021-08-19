台南山上花園水道博物館近日出現許多蕈菇，其中還有卡比獸級蘑菇。（山上水道博物館提供）

台南市山上水道博物館前陣子因應疫情而休園，園內生態休養生息加上梅雨滋潤，片狀、傘狀到球狀，各式蕈菇紛紛出籠，日前眼尖工作人員甚至發現超巨大金福菇也現蹤，全株高度超過30公分，壯碩身形被休形容為「卡比獸」等級，不少人看了都驚呼連連！

文化局表示，水道博物館向來以國定古蹟建築廣為人知，但其實當地擁有豐富自然生態，可謂兼具文史底蘊、自然與科學教育資源，從動物、植物到真菌界生物，都讓遊客眼睛一亮！

館方人員表示，蕈類是一般人比較不容易觀察到的生物，近日陰雨不斷，園區因而意外收穫各種蕈類，從樹身、草叢都可見蕈菇蹤跡，估計光是品種大約就有十幾種，最近還在密林區發現一大叢金福菇，全株高度超過30公分，最大一朵蕈蓋超過25公分，比手掌還大。

因為蕈菇類成為子實體時間十分短暫，為了不錯過精彩瞬間，博物館人員也自發組成「搜查小組」，一有時間就在園區四處搜尋，並在臉書粉絲專頁設置一本相簿，分享園區內各種蕈類，這些奇特照片也成功引起討論。最近館方也發現不少識途老馬前來找菇菇，但也提醒野生菇蕈仍有一定風險，除了隨時隨時派員巡查外，也提醒民眾用眼睛欣賞、盡量別摘食。