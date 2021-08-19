警方在貨運行識破詐騙集團成員。（警方提供）

新北市板橋警分局偵查隊幹員日前巡邏至轄區內某貨運行，發現彭姓女子領包裹時神色異常，上前盤查要求彭女拆開包裹，發現內有數張他人身分證件及提款卡影本，彭女坦承受雇詐騙集團，幹員並在彭女身上起獲安非他命，隨後再逮捕另名來接手的詐騙集團成員黃姓男子，全案依詐欺、毒品罪嫌送辦。

警方表示，詐欺集團以假借銀行貸款方式詐騙帳戶所有人，將自身身分證件及提款卡等寄到板橋區某處貨運行，再由彭姓女子領取後轉交黃姓男子，黃男再至附近ATM提領款項交予詐欺集團，2名犯嫌供稱已犯案多次，幸警方即時查獲，減少被害民眾。

板橋分局呼籲，透過網路或報紙廣告求職，工作內容是代領貨款、博弈彩金、代領包裹等，千萬不要做，申請貸款，如要寄送存摺、提款卡、身分證件等，千萬不要相信，詐騙陷阱多務必小心提防，以免變成不法集團幫凶。

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