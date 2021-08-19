日前自祕魯返台祖孫的親戚兼鄰居染疫，並表示曾在倒垃圾時和確診的祕魯嬤打招呼，面對Delta變種病毒來勢洶洶，有人擔憂會不會倒個垃圾就染疫？毒理學專家招名威指出，會染疫一定有某處疏忽，並強調跟有沒有「完全做好防疫」有關。

招名威今(19)日在粉專表示，病毒雖然不斷進化，特別是Delta或是其他的變異病毒，傳染力強雖是Delta的主要特色，但也不可能強大到在保持好距離、戴好口罩這種「完全做好防疫」的情況下，無緣無故的傳播導致染疫。

招名威指出，首先要認清，如果大家都有戴好口罩，阻擋病毒的效力約有95%，但還是有5%的機率可能染疫，所以關鍵就在於是否有做好其它安全措施，例如可能剛好接觸到病毒最大釋放量的瞬間，卻沒有保持距離、沒戴好口罩等，就有可能染疫。招名威強調，所謂「戴好口罩」是真的戴好？還是自己覺得有戴好？這兩者也是天差地別，許多民眾將口罩掛在耳朵上，認為已戴好口罩，但其實還露出鼻子，防疫效果差很多。

招名威說，如果倒個垃圾就會莫名其妙染疫，那真的非同小可，表示口罩也擋不住，除了施打疫苗之外，就沒有東西可以阻擋病毒了，那現場所有倒垃圾的民眾、清潔隊、司機等早就都已全部染疫才是，但事實上並非如此。

招名威認為，印度變種病毒雖然傳染力高、來勢洶洶，但民眾不用因此無限上綱，它並不會無緣無故直接穿透口罩，最重要的是該持續保持個人防疫，確實戴好口罩，壓好口罩上的金屬條，讓口罩與臉部緊密接合，勤洗手、多消毒確實保持清潔，並時時與他人保持好社交距離避免病毒傳播，同時避免不必要的碰觸，才能降低接觸傳染風險。

此外，還有一個重點是，倒垃圾的時候應避免脫口罩與別人打招呼、聊天，不論面對原始病毒、變種病毒或任何新冠病毒都一樣，完整的做好各項防疫才是最重要的。