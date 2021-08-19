惡賊狂偷水溝蓋 國小旁驚見120cm深洞 民怒：要害死誰啊

桃園市春日路近日出現1名水溝蓋大盜，該名竊賊經常推著推車走在路上，發現路邊有鬆脫的水溝蓋後，就會直接徒手搬到推車上；1名屋主就抱怨已遭到對方連2次偷竊，深達120cm的水溝因此露在路邊，而附近就是國小，擔憂孩童行經時不慎摔入，痛批「是要害死誰啊，如果今天掉下去，是你的小孩勒」。

1名網友在臉書「爆料公社公開版」發文，影片中1名老翁推著推車走在路上，經過1處水溝時發現該破損一半的水溝蓋疑似沒有牢牢栓在孔洞內，於是他就當街將水溝蓋拿起1塊放進推車內，並大搖大擺地離開，當時街道旁還有車來車往；而第2段影片中，該水溝再度裝上蓋子，同1名老翁經過時望著水溝許久，他先是嘗試搬動未成，第2次才卯足全力搬起。

1名屋主就抱怨已遭到對方連2次偷竊，深達120cm的水溝因此露在路邊，而附近就是國小，擔憂孩童行經時不慎摔入，痛批「是要害死誰啊」。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

原PO事後在貼文表示，發生地點在桃園市春日路，該路段經常發生類似的偷竊案，而且該處水溝深達120cm，附近就是國小，難以想像若是國小生掉進洞內的後果，痛批「是要害死誰啊，還分2趟，如果今天掉下去是你的小孩嘞」。

其他網友則留言說，「侵占公共物品，可以提告」、「報警，然後拿的人跟收購的業者全都有事」、「我小時候就曾掉下去受傷，這真的很危險，不顧他人安危很可惡」、「抓到後丟進去這個水溝洞」、「遊民表示我沒小孩，人肉鹹鹹」、「夭壽這一定要抓到」、「太誇張惹 會害死人」。

桃園警方回應，本案警方獲報後立即抵達現場勘察，並已通知權責單位完成報案程序，經調閱監視錄影畫面後，目前已鎖定汪姓男子涉有嫌疑，將依程序通知到案說明後，移送桃園地檢署偵辦。