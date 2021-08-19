為有效提升土地測量技術，台中市政府地政局與內政部國土測繪中心，共同舉辦「台中市衛星基準站與e-GNSS定位系統升級聯網啟動」典禮，未來將提供更精確、快速、穩定的測量服務與技術交流，初步估算，每件測量案件約可節省1小時，將可強化測量公信力及維護民眾土地權益。

地政局長吳存金表示，測量業務是地政業務中的基礎工作，精度不佳容易造成地籍紛爭；台中市過去陸續推動全國首創的「建立大台中市衛星定位測量新框架坐標系統」、「一級加密控制測量」、「台中港特定區地籍圖重測工作」、「大台中地區委外地籍圖重測作業」等重大計畫，均為地籍圖重測與圖籍改善工作奠定紮實的基礎。

吳存金強調，市府與內政部國土測繪中心舉辦升級聯網啟動後，也宣告台中市各地政機關測量技術邁入新里程碑。透過升級聯網作業，該中心回饋台中市專屬定位服務網供測量從業人員使用，每件測量案件可節省1小時，全年預計節省測量人員複丈工時1萬小時，並持續提供創新技術諮詢等服務。

地政局指出，透過這一項升級作業，盼讓台中市測量從業人員及民眾即時享受創新測量技術所帶來的便利，提供更優質的服務。