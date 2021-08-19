2021年第二次全國青少年羽球分齡賽今天(19日)完美落幕，各組冠軍在長達7天賽程後終於揭曉，其中U19男單由郭冠麟封王，女單則是柯若瑄摘下后冠，男雙由丁彥宸/陳政寬拿下第一，女雙則是許尹鏸/林珈因奪得后座。本賽事成績作為青少年國手的選拔依據，也代表各組冠軍選手確定取得亞青、世青羽球錦標賽的國手資格。

U19男單冠軍戰由亞柏雄中郭冠麟出戰西苑合庫詹宗翰，開局郭冠麟先馳得點，連得5分，隨後經過幾拍激烈進攻，率先以21比14搶下首局；第2局詹宗翰展開反擊，接連打出兩波4比0的攻勢，以11比5取得領先優勢，但郭冠麟在中場11分休息過後，穩住心態、急起直追，連奪8分將比數反超至13比11，最後郭冠麟把握領先優勢以21比17擊退對手，奪得冠軍寶座。

郭冠麟表示，疫情期間為了維持備戰狀態，在家裡不僅會做多種專項訓練，也會看影片練習戰術，這次的比賽都有將平常訓練的戰術發揮出來，表現符合自己的預期。對於24日即將登場的第2次排名賽，郭冠麟期許自己能在甲組男單賽事打進8強，談到未來的目標，則是想跟偶像李宗偉一樣成為世界一流的羽球好手，在羽壇闖出名堂。

U19女雙冠軍戰則上演亞柏雄中內戰，由許尹鏸/林珈因對上雙胞胎洪妡恩/洪妤恩，開局雙方比數相近，5比5之後，許林配連續得分，打出一波8比0的攻勢，最後以21比7拿下首局；第2局一開始，雙胞胎組合連奪6分佔上風，許林配緊追在後，最終仍不敵對手的猛烈攻擊，由雙胞胎以21比14拿下第2局；第3局許林配一路取得領先，以20比12擁有8個賽末點，儘管雙胞胎努力化解2個賽末點，終場仍由許尹鏸/林珈因以21比14贏得后冠。