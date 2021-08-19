彰化縣一名張姓男子，懷疑在婦產科診所擔任護理師的妻子，與謝姓醫師有婚外情，不但在臉書PO文昭告「彰化媽媽們」，指稱「名醫男神私生活卻是如此」，還多次到謝妻的診所灑金紙、丟雞蛋，台中高分院審理後，依《醫療法》之妨害醫事人員執行醫療業務罪、散布文字誹謗罪、恐嚇等罪，判處5月有期徒刑，得易科罰金15萬元。

根據判決書，張男懷疑在婦產科診所擔任護理師的妻子，與同診所謝姓醫師有婚外情，去年5月某日晚間，夥同友人跑到謝男妻子診所門口灑金紙，還不顧當時仍有病患就診，衝進診間向謝妻質問。

6月張男又在謝男的臉書粉絲專頁、醫院粉專以及自己個人臉書po文：「彰化媽媽們，你們所謂名醫男神私生活卻是如此」、「之前偷吃過，聽說女朋友很多，交往單身沒關係，為什麼要破壞別人婚姻」、「老婆本身去那上班，上到勾引我老婆，導致要離婚…」等語。

7月又再度夥同友人去謝妻診所丟雞蛋、灑冥紙，謝妻報警，警方到場後，張男竟還囂張地在臉書打卡宣傳。

彰化地院審理，依《醫療法》之妨害醫事人員執行醫療業務罪、散布文字誹謗罪、恐嚇等罪，判處張男有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。上訴二審，台中高分院仍依3罪判刑5月，得易科罰金15萬元。