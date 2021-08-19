威力彩連槓40期，今晚(19日)頭獎預估高達21.5億，不少民眾紛紛前往彩券行試手氣，希望一躍翻身成為億萬富翁，而依據台彩先前公布頭獎得主面相中，有83%得主都有著長眉。

根據台彩統計，2020年頭獎得主中，五官都有其特徵，第一名為長眉毛者，有83%人有這個特徵，其次為高鼻者，有78%，櫻桃小嘴72%，67%者有高額頭，大眼睛、橢圓臉型56%，最後則是大耳朵，有44%。

台彩統計2020年頭獎得主中，有83%人有著長眉毛，高鼻者有78%。(圖／台灣彩券)

此外，2008年來，統計第一區的1至38號分別開出獎的次數，中獎次數最多的是24號，一共開出了264次；第二名則是04號，共開出249次；第三名則是26號，共開出240次。第二區的號碼中，最熱門的數字是02號，一共開出195次；亞軍則是05號，共開出189次。

這次21.5億的頭獎，只要中了立刻就能提早享受退休生活，也讓民眾趨之若鶩，下班後急忙前往彩券行，希望自己能夠受到財神爺的眷顧。