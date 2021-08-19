台塑化主責推動的美國路易斯安那州石化一貫布局再掀波瀾。美國聯邦官員19日在推特表態將要求陸軍工兵署地區分部針對台塑集團路州投資案進行環境衝擊評估。

對此，台塑化表示，目前在官方網站並未看到此行政命令，也未收到通知。只是，路州環評包括權責在陸軍工兵署的「開發許可」、州政府主掌的「排放許可」兩大項目；倘若確定屬實、需進行環境衝擊評估，後續發展就有兩途徑，看是環評程序重做？還是集團重新審慎評估投資價值。

外電報導，陸軍主管土木工程的代理助理部長平克姆（Jaime Pinkham）與反對工兵署溼地開發許可的批評者線上開會後，在臉書與推特寫道，工兵署必須「徹底檢討令人關切的部分，特別是具有環境正義意涵的部分」。

台塑化路州案去年初已拿到環評，並陸續發包整地；但因新冠疫情影響，路州政府至今尚未開放復工，投資案進度延宕。另又發生工兵署核發的土地開發許可證被暫時擱置情事。

台塑化說，目前尚未接獲相關消息。環保、種族團體與當地政府的訴訟尚未定案，陸軍工兵署核發的土地開發許可證暫時擱置。公司只能等待工兵署表態，才知道下一步該怎麼做。

台塑化指出，路州環評包括權責在陸軍工兵署的「開發許可」，以及州政府主掌的「排放許可」，就是必須符合政府規定的空污排放標準等。現在要求做「環境衝擊評估」則牽涉「開發許可」，也就是在這邊蓋石化廠，會對周邊的民眾、環境等各方面造成什麼影響。

不過，疫後通貨膨脹嚴重，工程物料價格大漲，工人薪資也水漲船高，建廠成本已大不相同；加上美中貿易紛爭未解，台塑集團仍須評估國際經濟、政治關係是否影響未來石化產品銷售。

為此，台塑化本來就將對路州案投資效益重新評估，包括一、二期投資項目、時程規劃等修正、調整，預計於今年年底前完成。如今，開發許可再添變數，台塑化將動態調整投資，審慎評估相關投資項目。