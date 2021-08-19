大夥搞笑扮《倩女幽魂》的經典人物。（民視提供）

《綜藝新時代》來到彰化福興，同時也是浩子的故鄉。（民視提供）

工作人員扮「美人」餓了兩天，只為了穿下旗袍。（民視提供）

民視《綜藝新時代》來到彰化福興，同時也是浩子的故鄉，一開場浩子就大搞創意，製作單位原設定是演《倩女幽魂》中燕赤霞練劍的橋段，沒想到浩子偷了阿翔的帽子後，從燕赤霞搖身一變，成了NBA球星哈登（James harden）。不僅如此，還把飾演「姥姥」的籃籃稱為「鍬型蟲」，扮演聶小倩的五熊變成了「孝女白琴」，最扯的是沒了帽子的阿翔從寧采臣變成了古代賣排骨飯的「吳柏毅」(Uber Eats)。

沒想到更驚人的是浩子一脫下帽子後，竟然發現頭上膠帶貼得亂七八糟，原來是梳化師為了做出鳳眼，把浩子的頭上貼了好幾道的膠帶，用膠帶貼住太陽穴讓眼角往上揚，好好的《倩女幽魂》整個走鐘讓現場大爆笑，工作人員辛苦找來的裝扮道具，瞬間變成了另外一種模樣，阿翔還安慰大家說到：「往另一個好處想，等於每個人都借了兩種不同的服裝，好像蠻賺的。」另類思考也讓大家說沒錯！

在介紹米的品種「清香美人」時，職人為了讓大家看個仔細，所以請工作人員扮「美人」拿美人出場，沒想到一出場卻被眾人無視，大家還頻頻喊：「美人在哪裡」，女工作人員表示為了這當「美人」餓了兩天，只為了穿下旗袍，浩子卻不留情還「念咒喊捉妖」，當場讓眾人噴笑。

飾演「美人」的工作人員表示：「其實浩子哥很關心工作人員，之前減肥比賽為了鼓勵我們達標，還開出了1人1萬的激勵紓困金，但我拿到之後就開始復胖，對不起浩子哥啦！」女工作人員一番話也意外讓浩子暖心舉動曝光。《綜藝新時代》每周五晚間10點15分在民視播出，每周日下午1點在八大綜合台播出。