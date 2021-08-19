美國參謀長聯席會議主席馬克．米利（Mark Milley）18日在五角大廈表示，自己未預料阿富汗政府和政府軍會在11天內垮台。「這歸根結底是意志和領導力的問題」。米利當天與美國防部長奧斯汀就阿富汗局勢舉行記者會時，作上述表示。

參謀長聯席會議主席是美國法定最高級別的軍職，為美國總統和國防部長的首席軍事顧問，相當於各國的三軍參謀長。

據中新社報導，米利在開場白結束前，專門就美軍對阿富汗的情報評估作了說明。「情報清楚地表明，多種情況都有可能發生。」米利說，其中一種可能是阿富汗安全部隊和政府迅速垮台，「塔利班」完全接管阿富汗。另一種可能是內戰，第三種可能是透過談判解決阿富汗問題。

米利指出，美方對阿富汗政府垮台的時間是廣泛估計的，「從幾周到幾個月，甚至是在美軍撤離後的幾年」。「我和其他人沒有看到任何跡象，這支軍隊和政府會在11天內垮台。」

米利表示，阿富汗政府軍受過訓練、規模龐大，有能力保衛他們的國家。這歸根結底是意志和領導力的問題。「我沒有，其他人也沒有預料到如此龐大的軍隊會在11天內潰敗。」

美國在過去20年間向阿富汗政府支援UH-60「黑鷹」直升機等價值830億美元（約合人民幣5532億元）的武器，而今這些軍備可能已泰半落入塔利班手中。

談及喀布爾機場的撤離情況，米利說，美軍正以平均每24小時出動20架次C-17運輸機的速度撤離人員，已撤離約5000人。他表示，目前，喀布爾機場安全形勢穩定。然而，威脅是存在的，美軍正密切監控隨時可能發生的情況。

奧斯汀在記者會上表示，截至18日，已有約4500名美軍被部署到喀布爾國際機場，美軍和盟國部隊共同在機場周圍建立起了防禦工事。確保撤離人員、機場安全並加快撤離節奏是其關注的三個重點。

奧斯汀稱，美軍與塔利班指揮官的溝通渠道仍是通暢的。雙方「沒有敵對的互動」。

奧斯汀2003年至2005年曾在阿富汗服役，並擔任戰地指揮官。此後，他於2013年擔任美軍中央司令部司令，直至2016年退役。「這一切對我來說都是非常私人的，」奧斯汀說，「這是一場我參與並領導過的戰爭。我瞭解這個國家，我瞭解那裡的人民，我瞭解那些和我並肩作戰的人。」