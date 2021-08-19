美國在台協會（AIT）處長孫曉雅女士（Ms. Sandra Oudkirk）上月到任後，非常重視台美司法交流的延續，今（17）日率同法務、出口管制暨邊境安全等專責的美方官員拜會法務部，法務部由部長蔡清祥親自接見，國際及兩岸法律司汪南均代理司長陪同。孫在會中提及，捍衛網路安全是重要議題，非常樂意與台灣合作。

蔡清祥對於孫處長再次回到台灣表示歡迎，表示台美是司法合作的好夥伴，在AIT的協助下，兩國司法人員有著非常良好的互動，以GCTF（全球合作暨訓練架構）為例，今年先後舉辦「洗錢防制國際研習營」及「智慧財產權保護及打擊數位侵權之新發展」兩場線上國際研討會，促進台灣與美國及其他國家加強共同打擊跨國洗錢及數位侵權與智慧財產保護之心得與經驗分享。

蔡清祥並提及，台美雙方2002年簽署刑事司法互助協定後，在各類刑事案件上均有密切的合作。孫曉雅回應，對於合作成果感到欣慰，並回憶起自己30年前初至台灣從事外交工作時，專責經濟相關業務，關注包括智慧財產等議題的日子。

另有鑑於層出不窮的電腦犯罪及境外勢力滲透威脅，2人也就打擊電腦犯罪及防制假訊息等多方交換意見。蔡清祥表示，網路犯罪查緝有賴檢、警、調合作，現今眾多罪犯透過登記在數個國家網域、伺服器散布非法訊息，必須要透過國際合作，才能追本溯源，一網打盡。孫曉雅則說，言論自由是美國的核心價值，但捍衛網路安全仍為一重要議題，美國非常積極在尋找打擊犯罪與維護人權的平衡，非常樂意與台灣合作。

此外，2人也就台美在反貪腐、洗錢防制、人權維護、對恐怖主義制裁、毒品查緝等議題上進行深度討論，除回顧過往成績，更規劃未來可能合作方向，氣氛熱絡。孫曉雅更盼望即使在疫情中，台美檢察官仍能持續交流。