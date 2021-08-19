基隆市長林右昌與輪值主普李姓宗親會主委李騰龍共同點亮主普壇。（陳彩玲攝）

2021辛丑鷄籠中元祭今天舉辦開燈放彩儀式，晚上7點由基隆市長林右昌與輪值主普李姓宗親會主委李騰龍共同點亮主普壇，今年文化局安排全新創作的潮流中元音樂劇《嶄新共願．新未來》，闡述從清法戰爭到族群融合，以及現在嶄新的多元面貌。

基隆市長林右昌說，今年因應疫情，開燈放彩以線上直播方式供民眾觀賞，可以透過手機、電視看到主普壇相關科儀，再過幾天就要放水燈，今天進行點燈放彩也代表中元普渡進入新階段，他提及，旁邊主普壇的結構補強已完成，豎梯也會在今年完工，明年將會是全新樣貌，市民以後中元祭祀將有更好的空間。

去年受疫情影響，主普壇也不開放民眾進入，但依舊能在外圍觀看煙火，但今年實施加嚴版防疫措施，警方在圓環處就使用三角錐禁止人車進出，盡管沒有人潮，市府仍邀請采風樂坊、台北樂府樂旗藝術團與潮流DJ丁培等團隊，於點燈後進行演出。

文化局長陳靜萍表示，鷄籠中元祭傳承167年，是第一個被指定為「重要民俗」類的國家文化資產，繼去年疫情影響下縮減規模，今年各項祭典儀式則未開放民眾入場，改為提供線上直播，供民眾共襄盛舉，她說，主普壇矗立於基隆市區，今天將成為入夜後最亮眼的一座地標。

文化局指出，潮流中元音樂劇《嶄新共願．新未來》，由DJ丁培、大紅桔劇團以未來感音樂及舞蹈開場，接著西方代表小號演奏家聶子旂、台北樂府樂旗藝術團演譯法國軍隊進入，與嗩吶演奏家林瑞斌及南北軒、采風樂坊代表的東方軒昂樂聲合作競演，樂曲從對抗到交融，闡述中元祭過去清法戰爭時期到今日的族群融合，最後再大合奏共舞樂曲，展望基隆今日多元嶄新的面貌。