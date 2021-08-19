53歲「美容教主」伊能靜是不少粉絲心中的凍齡女神，渾身充滿少女感的青春模樣，令不少網友看了羨慕，留言最常問的問題就是女神如何維持外貌。一向不藏私的伊能靜，近日更在社群網站公開了一張無美顏濾鏡的自拍照，引發網友熱議。

伊能靜近日被常被網友提問，身為明星的她都是用什麼濾鏡自拍，她也大方在社群網站回答：「我通常用的是固定款，修修嘴角，就上圖了。」同時更公開一張她沒有用美顏濾鏡的自拍照，表示女人用美顏修圖很正常，只要活得開心，怎麼活都好。

伊能靜曝光無美顏自拍照，臉上沒有一絲細紋的模樣令人羨慕。(取自伊能靜小紅書)

只是伊能靜這張無美顏濾鏡的自拍照，就引發了大批網友熱烈討論，「一點法令紋都沒有」、「狀態太棒了，永遠的少女」、「太好看了，看起來也就30歲左右的姐姐」、「如何做到臉不會垮」、「為什麼一點皺紋都沒有，優秀到可怕」。

這是有開美顏濾鏡的伊能靜。(取自伊能靜小紅書)

甚至還有網友讚嘆伊能靜凍齡驚人，與小10歲老公秦昊結婚至今6年，外貌竟然看起來比秦昊還年輕了，忍不住笑說「秦昊熬成了爹」。對此，伊能靜也回樣表示要維持好狀態，運動真的很重要，同時也不否認有醫美進廠保養，「是啊，我以自己為傲。女人就是要不遺餘力的愛自己」。