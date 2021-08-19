高雄巿議會19日審查「美濃區黑川老師紀念碑景觀建置工程」333萬墊付案，民進黨議員高閔琳不滿國民黨議員劉德林認為被日本統治的「亡國奴」說法，搬出國民黨也殖民台灣才要「轉型正義」，藍綠因此交火而流會。

根據美濃國小本土教育網站說明，「黑川先生紀念碑」是日本時期曾任美濃國小校長的黑川龜吉過世後，地方人士感念他推動美濃地區教育的貢獻，為他豎立紀念碑，一度被埋沒超過一甲子，後來在通往雙峰山路上重見天日。

高雄巿議會19日下午審議客委會補助辦理「美濃區黑川老師紀念碑景觀建置工程」經費280萬元，巿府自籌53萬元，合計333萬元，擬先行墊付執行案，高巿府客委會主委楊瑞霞雖說明黑川校長的故事，未料藍綠各有解讀。

劉德林認為如要替日本人蓋紀念碑不妥，楊瑞霞解釋，碑早就存在百年，工程是針對景觀台，以免有安全之虞。劉德林則說，如有立即危險當然可考量，但我們是被日本人奴役、迫害的，台灣曾是亡國奴，這個才更要教育。

高閔琳隨後發言說，國民黨也殖民台灣，甚至還編列預算慈湖紀念蔣介石，中正紀念堂也是前幾年才改成自由廣場，要重視的是台灣從威權統治到民主化的轉型正義。還反諷朱立倫說，1949年如果沒有國民黨也許台灣會更好。

高閔琳發言後，引來藍綠交火，議長曾麗燕認為議會是在審議案，不是在批判政黨，不過藍綠仍吵翻天，雖然休息10分鐘，但雙方仍吵得不可開交，最後因為額數問題，現場只有13人在議會，因為不足法定開會人數而流會。