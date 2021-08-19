台新金控（2887）董事會8月19日決議，普通股除權息基準日為9月13日，除權息交易日為9月7日，最後過戶日為9月8日，9月9日至13日停止過戶，其中每股現金股利約0.55元，股票股利約0.45元，即每千股無償配發約45.42股。

台新金公告表示，現金股利暨增資新股發放日為10月5日，普通股每股股利分派，依據截至4月13日普通股已發行流通在外股份總數109億多股為基準計算，但每股實際分派金額，因受配息配股除權基準日之前，實施庫藏股交易及員工認股權執行等影響，將依配息配股除權基準日實際流通在外普通股股數調整，總分派金額不變。

台新金公告指出，股利分派配發不足一股的畸零股由股東自行拼湊，並於配息配股除權停止受理股東名簿記載變更日起5日內，向其股務代理機構辦理拼湊成整股，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股的畸零股，按面額折發現金至元為止，畸零股累積後授權董事長洽特定人按面額認購。

台新金董事會並決議通過年度合併財務報告，今年1月1日至6月30日累計利息淨收益112.79億元，淨收益280.04億元，稅前淨利142.59億元，淨利129.12億元，歸屬於母公司業主淨利129.19億元，基本每股盈餘1.1元。期末總資產2.47兆元，總負債2.27兆元，期末歸屬於母公司業主權1981.71億元。