台股今（19日）無法延續昨（18日）上漲氣勢，開低走低收在16375.40點，下跌450.87點（或2.68%），其中昨日飆出漲停的貨櫃三雄長榮、萬海及陽明再遭外資、券商提款，跌幅5至7%不等。數據顯示，昨買超航運三雄的外資及券商都反手賣超，宛如「隔日沖」的交易模式。

觀察貨櫃三雄進2天股價走勢，長榮昨漲停收在136元，不過今早盤陷入平盤震盪，午盤過後賣壓出籠一路探底，收在128元，下跌8元（或5.88%）；陽明也出現類似狀況，昨收在136.5元，今反而重挫超過7%，收在126.50元；萬海漲停先收在226元，今反倒大跌13元，跌幅將近6%。

根據證交所公開交易資料顯示，貨櫃三雄昨日先遭外資及本土券商瘋狂買進，但今卻出現反轉，遭外資及本土券商拋售。

外資昨天先大買長榮19521張、陽明18185張、萬海12281張，今反而賣超長榮19879張、陽明13593張、萬海10248張

本土券商方面，昨排行貨櫃三雄買超第一名的本土券商皆為凱基證券台北據點，買超長榮9474張、陽明10502張、萬海5845張，今三雄全都遭凱基台北據點賣超，分別賣超長榮4585張、陽明9940張、萬海2985張。

此外，昨先後買超長榮5079張、萬海2641張的摩根大通，今也選擇出脫持股，賣超長榮7302張、萬海3518張。昨買超長榮的群益金鼎三重據點買超長榮5052張，今也賣超長榮5476張。