繪圖晶片(GPU)大廠NVIDIA於8月18日美股盤後公布2022會計年度第二季財報，遊戲業務來到31 億美元，年增85%，優於市場預期的30億美元，資料中心業務23.7 億美元，年增 35%，專業視覺化為5.19 億美元，年增 156%，至於跟加密貨幣挖礦業務相關的CMP礦卡營收 2.66 億美元，雖與該公司預估的4億美元有巨大落差，但占比小，其他業務也有強勁增漲，讓NVIDIA維持營運增長動能。

NVIDIA的第二季營收 65.07 億美元，年增 68%，毛利率 66.7%，年增 70 個基點，淨利報26.23 億美元，年增 92%，稀釋後每股盈餘(EPS )1.04 美元，年增 89%，以上數據皆優於市場預期。展望第三季，營收 68 億美元，約增減 2%，毛利率為65.2%(GAAP)以及67%(Non-GAAP)，增減約50個基點。

據《Barron’s》報導，NVIDIA今年2月因應挖礦活動專用的CMP系列顯卡，以免礦工掃購顯卡，排擠遊戲玩家需求無法滿足的情況。NVIDIA財務長Colette Kress先前預估，財季第二季度CMP系列礦卡銷售將達4億美元，較前一季成長1倍以上。市場預期，NVIDIA包含CMP顯卡的OEM&IP業務在第二季表現，將來到5.375億美元。

BMO資本市場分析師Ambrish Srivastava認為，第二季CMP系列顯卡銷售額為4.5億美元，但Ambrish Srivastava卻對該業績有更高期望，預計來到6.5億美元。

不過，NVIDIA公布的財報顯示，資料中心業務主要受惠於Ampere 架構 GPU獲採用比重上升，以及伺服器處理器銷售成長，超大型資料中心業務更是拉抬銷售成長關鍵；遊戲業務也受惠於消費性GeForce GPU銷售持續強勁，加上遊戲機主機銷售成長。專業視覺化持續成長，反而受到外界關注的車用業務表現不夠強勁。

至於受到加密貨幣第二季市場劇烈震盪影響，預期CMP系列顯卡銷售額2.66 億美元，比公司預期還低 33%，打破許多分析師對於挖礦挹注NVIDIA業績的想像。NVIDIA創辦人黃仁勳今年5月就強調，推出CMP礦卡僅是滿足遊戲玩家可以充分獲得GPU的措施，並認為遊戲市場正迎來史上最大動能，不能因為挖礦需求而排擠為遊戲玩家特地推出的GPU需求。

NVIDIA在約4年多前也因全球挖礦朝大賺一筆，但在挖礦潮退燒、遊戲本業需求銳減，導致股價腰斬，營運也一度面臨危機。也因如此，NVIDIA將最近幾年的營運重心，除了擺在遊戲業務，也將加強AI深度學習、資料中心業務，並受惠於2020年新冠疫情推升的遠端經濟、PC需求，讓高效能運算（HPC）、資料中心、AI等業務領域快速成長，就算挖礦熱潮在去年下半年重新燃起，也占整體營運業績很小比重。

NVIDIA至於以 400 億美元收購矽智財（IP）大廠ARM，面臨各方反對聲浪，聲明提到ARM客戶對此收購案表示擔憂或反對，監管機構的審查也比預期還要久，但對於這筆交易仍充滿信心，各方遲早會看到這筆收購案對業界帶來的好處。