美股三大指數仍在歷史高點附近徘徊，今年來漲幅介於14％到18％之間，但歷來表現較差的9月、10月將屆，加上Delta變種病毒猖獗、通膨壓力高升及阿富汗動亂，美股陷入修正的日子可能不遠。

環顧歷史經驗，9月向來是美股最低迷的月份，接下來的10月也好不到哪裡去，1929、1987、2008及最近的2018年，都留下10月股市崩盤的難堪紀錄。

不僅如此，Delta病毒作祟導致Covid-19確診數激增，聯準會（Fed）如何應對通膨壓力令市場不安，現又有阿富汗局勢混亂的地緣政治變數，在在威脅美股的多頭格局。

投資人因而日益擔心美股即將陷入修正，也就是從最近的高點拉回10％。自去年3月美國展開防疫封鎖至今，美股都沒落入修正區，去年3月疫情襲美之初，美股短暫墜入熊市，相較前次高點跌幅超過2成。

美國疫情雖因Delta變種病毒惡化，但分析師大多預測，美國經濟不會急墜停滯，主要是7成以上美國人至少打了1劑疫苗，企業商家也不願再次關門。

有鑑於此，投資人或許難以指望美國經濟強彈。日興資產管理公司首席全球策略師維爾（John Vail）表示:「消費者和企業已買了個人電腦、網路設備軟體、汽車、房子等耐久財，不需要再添購。因此經濟不會劇幅反彈，照此情況來看，最好等著股市大修正。」

美國企業財報強勁，也是美股上攻的一大助力，獲利年增幅可能在第2季觸頂。企業獲利雖可望繼續攀高，但今年下半到明年，成長速度料急劇放緩，尤其要是Fed在今年稍後著手縮減購債，最快明年就會升息。

Swissquote資深分析師歐茲卡迪斯卡亞（Ipek Ozkardeskaya）發布報告指出：「經濟指標與股價之間存在落差，這有點不合理，無異暗示股市可能大幅向下修正。」

然而像去年3月那樣股市大崩盤的機率不高。The London Company投資長戈達德（Steve Goddard）建議投資人，應該放眼高動能股或成長股以外的標的，也就是錢進過去股價表現不如科技股的領域。