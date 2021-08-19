近年越來越多網紅，知名正妹YouTuber愛莉莎莎以清新可愛外貌加上自然不做作個性，擁有超過116萬訂閱，在網紅圈人氣極高，儘管發生「喝橄欖油排膽結石」及「抱怨救護車很吵」等失言風波，還是有不少忠實粉絲支持；豈料，近期因奧運迷上羽球的愛莉莎莎，曬出戶外運動照被發現沒戴口罩，慘遭網友狠批「防疫破口」。

本屆東京奧運在8月8日落幕，這次台灣選手為國爭光，摘下多枚獎牌，其中羽球球后戴資穎奮戰精神，更感染許多觀眾，正妹網紅愛莉莎莎14日透露看完奧運，就跑去買了一支新的羽球拍，還開玩笑要參加3年後巴黎奧運；照片中愛莉莎莎穿著休閒，戴著口罩拿著球拍坐在羽球場邊，有粉絲注意到戴資穎也替她按讚。

18日晚間愛莉莎莎又在IG上傳外出運動的美照，揹著羽球拍得意地說，「一把羽球拍背（揹）在身上就感覺很秋」，照片中她像是剛打完球，身上除了球拍外，手上也拿著寶特瓶補充水分，看起來相當青春洋溢；她的網紅好友閃亮亮看到照片，也忍不住在底下誇讚，「也太可愛了」。

不過，有一些網友注意到愛莉莎莎18日的運動照沒有戴口罩，紛紛留言提醒，「要補一句疫情前拍攝不然妳又要被罵了」、「口糾集將抵達戰場」、「不用戴口罩嗎」；果然有少數人質疑愛莉莎莎為何沒戴口罩，狠批「防疫破口」、「口罩呢」、「沒戴口罩，妳很勇嘛」。而一些網友也留言緩頰，「從照片看是在室外，而且周圍沒人，所以若拍完馬上戴口罩應該是沒有什麼大礙的」。