台南檢舉達人蘇大媽去年6月6日赴苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，與廟方及現場民眾口角紛爭，轄區通霄警分局警方到場與蘇大媽爭執，警方將蘇大媽依妨害公務移送苗栗地檢署起訴後，苗栗地院審理後，19日晚間宣布判決無罪。

台南檢舉達人蘇大媽是在去年6月6日晚間21時許，在苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮香客大樓外，因廟方拒絕其入住香客大樓，而與現場民眾發生口角衝突，通霄警分局通霄派出所所長、警員獲報前往現場處理，警方以查證蘇大媽真實姓名年籍，要求被告出示證件遭拒，派出所所長遂要求蘇大媽乘坐警車同赴派出所查證身分，蘇大媽不服出手拉扯，因認蘇大媽已觸妨害公務罪嫌，因而依法移送苗栗地檢署偵辦後起訴。

苗栗地院經審理後認為，蘇大媽被警員帶上警車的過程中，曾一度表明欲出示身分證，並且，又依先前苗栗縣警局勤務指揮中心受理110報案紀錄單所示，該警員於本案案發前20時及21時許，曾向蘇大媽抄登資料，並且，當所長下令將蘇大媽帶回派出所查證身分時，亦在現場，所以難認本件符合警察職權行使法第7條第2項之「顯然無法查證身分」的要件，不得將蘇大媽帶往勤務處所查證身分。

法官認為，依檢察官所提證據難認被告所為，已達妨害公務罪所需之「強暴」要件，並且，依密錄器勘驗結果，警員係於徒手抓住蘇大媽手時，因蘇移動腳步產生扭扯推擠，致倒地受傷，是蘇大媽所為應是單純掙脫之肢體行為，此外復查無其他積極攻擊警員的動作，尚未符合刑法第135條第1項「強暴」之要件。

綜合以上，法官經調查結果，認為不能證明蘇大媽犯罪，依法自應為無罪判決之諭知。