獎金飆上21.5億元 威力彩今晚頭獎號出爐 20:552021/08/19 中時新聞網 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩頭獎金開出。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩頭獎連摃40期，19日頭獎上看21.5億元，若今天有民眾幸運一注獨得，將拿下今年以來最高單注獎金。第110000066期威力彩開出，第一區獎號由小至大分別為：03、10、13、29、37、38，第二區獎號為：02。 一切訊息請依照台彩網站公布為準。 愛紗驚爆祭拜「這間神社」 隔年就得金曲獎！ 威力彩中獎熱門號碼一次看 今頭獎狂飆21.5億 #獎號 #獎金 #威力彩 #飆上 #出爐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆主普壇開燈放彩 今晚入夜最亮地標 20:282021/08/19 生活 威力彩直衝21.5億！4星座、4生肖財運最旺 有機會中獎 10:482021/08/19 運勢 媽對威力彩6碼全中「發財了」 網全笑噴：差點叫乾媽 08:122021/08/19 生活 I.O.I人氣成員妄想發大財 揪眾闖《鬼門》嚇到靈魂出竅 15:282021/08/19 娛樂 威力彩今飆21.5億 專家曝中獎絕招：下班路過這樣買 15:062021/08/19 財經 《時來運轉》運彩報報－本週LOL賽事推薦 鎖定運彩不讓分博獎金 14:052021/08/19 體育 《時來運轉》運彩報報－英超倫敦德比：槍手哀兵求輕虐 藍軍小魔獸回歸 14:012021/08/19 體育 麟洋解除隔離首次合體 獎金怎麼領有默契 16:412021/08/19 體育 《鋼鐵股》燁輝外銷歐美續旺 H2營運穩健 13:422021/08/19 財經 中職》游霆崴好投、高國輝開轟 富邦斬斷兄弟3連勝 21:262021/08/19 體育 驚！雲林外海貨輪沉沒 10印尼籍船員全送高雄集中檢疫 13:512021/08/19 社會 財經熱門新聞 Delta引爆美國恐慌亂象 民眾怨這東西被掃光：根本學不乖 - 財經 亞洲這國股市漲翻 專家預言：複製台灣1980金錢狂潮 - 財經 獨》台北華國大飯店10月底熄燈 原址確定都更改建 - 財經 當富翁還有機會！連41槓 威力彩下期頭獎金上看27億元 - 財經 獎金飆上21.5億元 威力彩今晚頭獎號出爐 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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