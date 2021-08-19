威力彩頭獎連摃40期，19日頭獎上看21.5億元，若今天有民眾幸運一注獨得，將拿下今年以來最高單注獎金。第110000066期威力彩開出，第一區獎號由小至大分別為：03、10、13、29、37、38，第二區獎號為：02。

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