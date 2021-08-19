《這就是街舞4》導演曝張藝興在本季有許多突破。（LINE TV提供）

《這就是街舞4》最資深隊長韓庚，對節目套路相當熟悉。（LINE TV提供）

首次參與節目錄影的劉憲華，對什麼事情都覺得很新奇。（LINE TV提供）

街舞選秀節目《這就是街舞4》首集以4位明星隊長韓庚、劉憲華、王一博、張藝興帶來舞蹈大秀為開場，引爆炸裂反響，再度掀起今夏熱舞浪潮。《這就是街舞4》節目節奏快速且刺激，首集王一博和張藝興就迎來本季第一場Battle，兩人舞技出神入化、旗鼓相當，讓一旁專業舞者驚呼：「我們這麽多年都是白跳了！」雖然最後由王一博獲得獲勝，張藝興也不氣餒說：「街舞精神就是Peace and Love，勝負不重要，重要的是開心！」

本季分組以流行有趣的「盲盒」抽隊員，新手隊長劉憲華馬上用掉唯一一次指定選擇權，讓全場大吃一驚，韓庚也笑喊：「這絕對有詐，你被套路了！」首次參與節目錄影的劉憲華，像個小孩般興奮地跳上跳下，對什麼事情都覺得很新奇，可愛反應被網友封為「反應王」，他也用精通中、英、日、法、俄文的流利外語能力驚豔各國好手。憨厚話少的張藝興和隊員首次相處，讓全場「急速冷凍」，只好邊傻笑邊左右「尷尬搖」，而後決定以舞會友，即興跳著拿手的Krump舞風，反差萌融化日本女舞者直呼：「你又帥又可愛。」

《這就是街舞4》節目節奏一如既往地快速且高潮不斷，首集王一博和張藝興就迎來本季第一場的Battle，兩人也不約而同選擇Locking舞風對戰。王一博練習時穿著超厚大學T和棉褲，就算滿頭大汗也不停下休息，張藝興為了在視覺上和搭檔更有協調性，也特地和隊員借衣服，可見兩人對於節目的看重，更展現對街舞熱愛。王一博和張藝興都不是專業舞者，舞技卻精準到位、神乎其技，讓全場專業舞者瘋狂直喊：「太神奇了！」、「我們都是白跳了！」

節目導演曾透露：「今年一博隊長狀態非常好！」他也爆料王一博對街舞有著超乎想像的熱情，只要有錄影，王一博都會跟著舞者去學習大招。導演對於張藝興的表現更是驚喜：「他挑戰了非常多之前沒有表現過的舞種，除了Krump和這次的Locking，之後藝興還會有Popping的對抗！」雖然評審最後將勝利給了王一博，張藝興也不氣餒，興奮表示：「街舞精神就是Peace and Love，只要大家喜歡舞蹈，一起交流、互相探討，勝負不重要，重要的是開心！」《這就是街舞4》每周六晚11點在LINE TV全台獨家播出。