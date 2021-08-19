遠東SOGO忠孝館斥資2億元改裝1樓化妝品區，即日起全區圍籬，天地壁全拆，改裝幅度是開幕34年之最。10月初將以全新概念店裝呈現，且會引進國際精品妝品HERMES愛馬仕正櫃，並匯集各大精品美妝，把美妝當精品賣；另，設置首創的「Beauty Center」，將提供一對一個人專業諮詢及客製化護膚體驗。

SOGO忠孝館1樓改裝，34年來首次全封大改。（郭家崴攝）

1樓化妝品區改裝期間，強化虛實整合，1樓美妝實體賣場首度移至12樓活動會館，是台灣化妝品銷售史上首見最高的美妝賣場，40個品牌以3個主題「植萃美妝園區」、「美妝Market」、「好想玩美妝bar」打造「美妝FUN樂園」，即日起至9月15日到店消費可參加玩美攻略拿好禮，像是打卡送指定品牌體驗禮、憑SOGO APP單筆消費達指定門檻兌換滿額好禮；還有尋寶轉轉樂活動，依活動辦法完成集章，有機會抽福容大飯店住宿券等好禮。SOGO自營電商istore則提供線上便利的購物服務，即日起至9月21日享化妝品滿3000元現折200線上獨家優惠。

PAUL & JOE在12樓設置貓頭的包廂，吸睛、可愛。（郭家崴攝）

NARS把餐車和扭蛋搬到專櫃，增添街頭潮味。（郭家崴攝）

5月中三級警戒後，百貨實體銷售大受影響，美妝業績最多曾掉一半，目前已逐漸回到-30%，7月有電商istore助攻，忠孝館美妝線上業績達1500萬元、復興館美妝線上業績約有1000萬元。忠孝館曾與蘭蔻邀網紅直播不到1小時，單日業績150萬元，較實體專櫃1天業績約20至30萬業績翻倍成長。忠孝館店長李景銘店長表示，去年周年慶美妝業績較前年增逾2億元，今年周年慶有五倍券加持，看好美妝全年業績可穩住30億元水準。

LANCOME於12樓營造法式藝廊；小黑瓶明星雙享組，價值3700元、優惠價3000元，限量50組。（郭家崴攝）

LANCOME於12樓營造法式藝廊；小黑瓶明星雙享組，價值3700元、優惠價3000元，限量50組。（SOGO提供）

目前1樓近40櫃移至12樓，香奈兒暫移到4F護膚室，Dior、Giorgio Armani皆暫移到2F香氛櫃，預計1樓全新開幕後會是「Modern Chic」現代時尚、簡約風格，天花板會從250cm挑高到320cm，空調、照明都會更新；1樓美妝品牌有43家，2樓會新增香氛香水區10個品牌，共計53個品牌，李景銘表示，改裝後預估35歲以下年輕客層會增加，此外，看到去年和今年疫情期間精品業績屹立不搖，也將引進5個精品包款、配件品牌，原有的Michael Kors和鞋區會移到2樓，比較年輕的蘭芝會移到B1。

ALBION健水植物園給肌膚最水補水站，健水美肌透涼發燒組，價值7768元、優惠價5600元「限量50組。（SOGO提供）

忠孝館化妝品區除硬體改裝，服務也同步優化升級，除Beauty Center導入國際精品尊榮體驗，會是全台百貨化妝品賣場首創的銷售模式；愛馬仕全系列商品，會在美妝區正中心，未來1樓上2樓手扶梯左邊，會集中愛馬仕、Dior、香奈兒三巨頭，加上雅詩蘭黛、蘭蔻、資生堂等，全台一線國際精品化妝品牌全數到位。