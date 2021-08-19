日本資深演員千葉真一出道超過50年，演出《古惑仔6勝者為王》、《追殺比爾》、《玩命關頭3：東京甩尾》等多部作品，1998年更憑藉《風雲雄霸天下》中的雄霸一角，榮獲香港金像獎最佳男主角提名。據日本媒體最新報導，千葉真一不幸因新冠肺炎病逝，享壽82歲，令大批影迷聞訊震驚不已。

據日媒報導，實力派演員千葉真一近日因感染新冠肺炎住院，並在今(19日)下午5點26分不幸過世，享壽82歲。才華洋溢的他，不僅身兼演員、導演與歌手多職，還是一位極真派空手道家，兒子新田真劍佑與真榮田鄉敦也繼承其衣缽，以演員身分活躍於日本演藝圈中。

千葉真一2000年拍攝《古惑仔6勝者為王》與影帝陳松勇珍貴合影。(本報系資料照)

本名前田禎穗的千葉真一出身於日本福岡市，1959年進入東映公司，開啟他演員生涯，憑著電影《柳生家族的陰謀》奠定他一線影星地位，1998年更受邀在香港武俠片《風雲雄霸天下》飾演大反派雄霸一角，成為第一位獲金像獎提名的外國影星。

千葉真一2007年在拍攝NKH大河劇《風林火山》完畢後，宣布退出演藝圈，2個兒子則繼承他的衣缽，以演員身分活躍中。而千葉真一情史也是相當精彩，與前主播野際陽子有過17年婚姻，生下長女真瀨樹里，之後離婚再娶圈外女性，生下2子。

千葉真一2015年更爆出與22歲女大生爺孫戀，雖然他當時極力否認戀情，同時也表示第二段婚姻已沒救，坦言與妻子分居中，最終走上離婚一途。

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