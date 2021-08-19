中華男籃隊23日出發前往關島參加2021年亞洲盃男籃資格賽第2輪賽事，將在26日及28日和關島進行兩場對決，爭奪亞洲盃門票，本次參賽中華航空公司提供直飛專機讓代表隊省去長時間轉機疲勞，愛爾麗集團執行長劉怡萱代理領隊常如山率隊參賽，提供代表隊相關支援。

2021年亞洲盃男籃賽原定8月16日至28日於印尼雅加達舉行，因主辦國當地疫情升溫，亞洲籃總宣布延期至明年7月，原定8月12日至14日中華隊與關島的亞洲盃資格賽第2輪，則改至26日至28日於關島進行兩場比賽。

愛爾麗集團董事長常如山平時熱愛運動，得知中華男籃將出征亞洲盃籃球錦標賽，為向無懼疫情出征的運動健兒們獻上最高的敬意，決定擔任領隊力挺並提供相關資源，本次特別選派執行長劉怡萱以代理領隊一職率隊出征，並提供高能雷射之新科技運動治療設備幫助代表隊球員迅速恢復疲勞，迎接兩場關鍵賽事。

由於我國與關島目前並未有定期航班往返，前往關島必須由日本或韓國等地轉機，相當耗時且影響運動員體能狀態，中華航空公司在得知中華籃協需求後，立即安排直飛航班協助中華男籃隊以專機方式前往關島參賽，省去長途轉機的疲憊與不便，籃協感謝華航鼎力協助，給予代表隊安全、舒適及便利的服務往返比賽地點。

中華男籃隊8月23日啟程赴關島，26日及28日將與關島進行兩場比賽，獲勝隊伍可取得2021年亞洲盃參賽門票，中華隊由外籍教練帕克領軍，教練團有楊哲宜、許皓程協助，本次將帶15位球員出征，由教練團依據對戰需求每場登錄12人出賽，球員有周柏臣、黃聰翰、李啟瑋、蘇士軒、謝宗融、李德威、周桂羽、吳家駿、黃泓瀚、譚傑龍、陳盈駿、胡瓏貿、林韋翰、林庭謙、吳永盛。